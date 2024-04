Bündnis für Demokratie und Toleranz, Schifferstadt lädt zur Kundgebung ein

Unter dem Motto „Buntes Leuchten für Demokratie und Toleranz“ lädt das Bündnis in Schifferstadt ganz herzlich zu einer Kundgebung auf dem Rathausvorplatz ein. Sie findet am Freitag, den 12. April 2024 um 18 Uhr statt.

„Gerade in letzter Zeit erleben wir einen erschreckenden Rechtsruck in allen Gesellschaftsschichten und wollen diesem ein kraftvolles Zeichen entgegensetzen. Es ist wichtig, jetzt wo die Demonstrationen weniger werden, trotzdem weiter tätig zu sein und sich für Freiheit und Demokratie einzusetzen.“ sagt der Versammlungsleiter Ralph Schäffner. Die Kundgebung spreche viele Menschen an und man habe sowohl einen anderen Wochentag als auch eine spätere Uhrzeit gewählt, um all denjenigen, die bei der Kundgebung im Februar nicht dabei sein konnten, die Gelegenheit zum Kommen zu geben.

An dem Tag soll ein großes Friedenszeichen auf dem Rathausvorplatz mit Blumen geschmückt werden. Aus diesem Grund bittet das Bündnis darum, Blumen mitzubringen.

Das Bündnis, das sich aus vielen verschiedenen Gruppen aus der Schifferstadter Gesellschaft zusammensetzt, möchte ein kraftvolles Zeichen für Demokratie, Vielfalt und Toleranz setzen und freut sich sehr über große Unterstützung.

Die Blumen werden dann an die Kirchen in Schifferstadt gegeben.