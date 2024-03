Licht aus für einen lebendigen Planeten

Gemeinsam ein Zeichen für die Umwelt und gegen Energieverschwendung können am Samstag, 23. März alle Bürgerinnen und Bürger mit einer Teilnahme an der Earth Hour setzen. Um 20:30 Uhr Ortszeit gilt nicht nur in Schifferstadt, sondern auf der ganzen Welt für eine Stunde: Licht aus. Klimaschutz an.

Wer die Earth Hour gerne in Gemeinschaft begehen möchte, ist ab 20 Uhr auf dem Rathausvorplatz herzlich willkommen. Bürgermeisterin Ilona Volk und Klimaschutzmanagerin Nicole Dörr begrüßen die Gäste im Licht von Feuerschale und Solar-LED-Lichtern. Laugenstangen helfen gegen den kleinen Hunger und das Team des Weltladens verkauft Getränke. Für musikalische Untermalung sorgt ein Musiker-Duo. Bei schlechtem Wetter muss die Veranstaltung auf dem Rathausvorplatz leider abgesagt werden.

Wahrzeichen und Gebäude im Dunkeln

Natürlich nimmt auch die Stadtverwaltung an der Earth Hour teil und knipst an zahlreichen öffentlichen Gebäuden wie dem Alten Rathaus das Licht aus. Die Straßenbeleuchtung bleibt zur Sicherheit des Verkehrs selbstverständlich angeschaltet. Außerdem werden sich das Verwaltungsgebäude der Stadtwerke, die Firma AUTEC und der Wasserturm des Wasserzweckverbands in Dunkelheit hüllen.

„Hoffentlich schalten auch zuhause viele Schifferstadterinnen und Schifferstadter das Licht aus und nutzen die 60 Minuten, um sich bewusst zu werden, wie wichtig Klimaschutz für unsere Erde ist“, sagt Klimaschutzmanagerin Elisa Jung. „Toll, dass wir mit der Earth Hour gemeinsam ein Zeichen für die Umwelt setzen!“

Weltweite Aktion

Letztes Jahr kamen im Rahmen der Earth Hour Menschen aus über 190 Ländern und Gebieten zusammen – gemeinsam sammelten sie 410.000 Stunden für klima- und umweltschützende Aktivitäten. Nach Angaben des WWF werden sich an der 18. Earth Hour wieder Millionen Menschen auf der ganzen Welt beteiligen. Wer auch mitmachen möchte, findet unter www.wwf.de/earthhour/ neben Neuigkeiten auch die Möglichkeit seine „Stunde für die Erde“ auf die sogenannten „Hour Bank“ einzuzahlen.

Denn dieses Jahr kommt die Hour Bank auch nach Deutschland! Das WWF bietet fünf verschiedene Aktivitäten an, die entweder dem Klimaschutz dienen oder die Demokratie stärken sollen, zum Beispiel das Pflanzen von Bäumen oder das Sammeln von Müll. Jede „Stunde für die Erde“ wird global gesammelt. Und das nicht nur während der Earth Hour, sondern über den gesamten Monat März. Auf der Website des WWF können sich Interessierte für eine oder mehrere der angebotenen Aktivitäten anmelden.