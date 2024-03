Geänderte Müllabfuhr-Termine im März 2024

Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EBA) des Rhein-Pfalz-Kreises teilt mit, dass es durch die Osterfeiertage in diesem Jahr zu Terminverschiebungen bei der Abfallabfuhr kommt. Diese sind bereits in den Abfallkalendern verzeichnet. Ab Samstag, 23. März, wird die Abfuhr auf folgende Termine vorverlegt: Schifferstadt I-III Bioabfuhr: Mittwoch, 27.03.2024, Schifferstadt IV, Dannstadt-Schauernheim, Rödersheim-Gronau: Bioabfuhr: Donnerstag, 28.03.2024. Der EBA bittet darum, die Abfälle an diesen Tagen spätestens um 6 Uhr am Gehwegrand bereitzustellen. Der Griff der Abfallbehälter sollte dabei zur Straßenseite zeigen.