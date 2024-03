Rhein-Pfalz-Kreis/Schifferstadt. Ob Balkonmodul, Denkmalschutz, Eigenverbrauch oder Speichermöglichkeiten – bei acht Vorträgen rund um das Thema Photovoltaik können sich interessierte Schifferstadterinnen und Schifferstadter kostenfrei online schlau machen. Die Termine – jeweils Mittwochabends von 18 bis 19:30 Uhr – organisieren die Klimaschutzmanagerinnen und -manager des Rhein-Pfalz-Kreises gemeinsam mit den Volkshochschulen und der Verbraucherzentrale der Regionen Rheinhessen-Nahe und Vorderpfalz.

Die Experten-Vorträge richten sich sowohl an Mietende als auch an Hausbesitzende und liefern neben Erfahrungen und Wissen auch praktische Handlungsempfehlungen für den Weg zur eigenen Balkon- oder Dach-PV-Anlage. Die Anmeldung für die Vortragsreihe oder auch nur für einzelne Veranstaltungen erfolgt über die Website der Volkshochschule Rhein-Pfalz-Kreis. Angemeldete erhalten vor Kursbeginn einen Zugangslink an die von ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Um teilnehmen zu können, wird ein digitales Endgerät mit Internetzugang und Lautsprecher benötigt.

Die Reihe umfasst folgende Veranstaltungen:

10.04.2024: Erste Schritte zur eigenen Balkon-PV-Anlage

17.04.2024: Mein Weg zur eigenen Dach-PV-Anlage

24.04.2024: Tipps für die Finanzierung der eigenen Solaranlage

15.05.2024. Besonderheiten bei der Kombination von PV mit Dachbegrünung oder Denkmalschutz

05.06.2024: Eigenen Strom optimal nutzen durch Speicher & E-Mobilität

12.06.2024: Solares Heizen

19.06.2024: PV & Gewerbe

26.06.2024: Lokaler PV-Ausbau mit Bürgerenergiegenossenschaften

Finanzierung der eigenen Solaranlage

Wie kann ich meine PV-Anlage finanzieren? Welche Fördermöglichkeiten gibt es? Diese und weitere Fragen zur Finanzierung einer eigenen Solaranlage beantworten Expertinnen und Experten beim kostenfreien Online-Vortrag am Mittwoch, 24. April, 18 bis 19:30 Uhr. An der Vorbereitung und Organisation des Vortrags ist auch Schifferstads Klimaschutzmanagerin Elisa Jung beteiligt.

„Auch wenn der Betrieb einer Solaranlage kontinuierlich Einnahmen oder geringere Stromkosten bringt, müssen zu Anfang mehrere 10.000 Euro in die Hand genommen werden. Die hat längst nicht jeder Haushalt einfach zur Verfügung“, sagt Jung. „Deshalb ist es uns beim Vortrag wichtig, aufzuzeigen, wie die Finanzierung, zum Beispiel mithilfe von Fördergeldern, trotzdem klappen kann.“ Auch bei Unsicherheiten und Fragen zu steuerlichen Aspekten oder dem Mieterstrommodell bieten die Experten Unterstützung. „Wir möchten den Schifferstadterinnen und Schifferstadtern den Zugang zum Thema erleichtern und können so hoffentlich viele dazu bewegen, für sich selbst und die Umwelt das Beste herauszuholen.“

Die Veranstaltung „Tipps für die Finanzierung der eigenen Solaranlage“ am 24. April hat die Kursnummer I104303Z01.