Seit Jahresbeginn unterstützen zwei Hunde die Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher in der Kita am Wald. Nala und Jette sind getestete Begleithunde. Golden Retriever-Labradoodle-Mischling Jette absolviert mit Frauchen und Kita-Leiterin Diana Grädler seit Dezember die entsprechende, einjährige Ausbildung. Als Träger der Einrichtung übernimmt die Stadt die Kosten. Die fünfjährige Bichon-Frise-Hündin Nala begleitet Erzieherin Karina Senger zwei- bis dreimal pro Woche in die Kita.

Ein ruhiges Wesen und Grundgehorsam sind die Voraussetzung für Begleithunde wie Jette und Nala. Mit ihnen dürfen die Kinder spielerisch lernen, was es heißt, Verantwortung für ein Tier zu übernehmen. Das Tierwohl steht dabei genauso im Vordergrund wie die Kinder – daher ist die Zeit, die die Hunde mit den Kindern verbringen, begrenzt. „Ob ich Jette morgen wieder mitbringe, ist nach einem Besuch immer DIE Frage! Die beiden Hündinnen haben die Herzen der Kinder im Sturm erobert“, freut sich Grädler. Waben ziehen, smoken und Ausschau nach der Königin halten – bis zum Winter gehörte auch das Bienenvolk Emma zur Kita am Wald.

Leider haben es die Bienen nicht über den Winter geschafft. Imker, die der Kita ein Bienenvolk zur Verfügung stellen würden, können sich gerne unter 06235 – 493060 melden.

Tiergestützte Pädagogik in den städtischen Kitas

Auch in einigen anderen Schifferstadter Kitas kommt die tiergestützte Pädagogik zum Einsatz: Besuchshund Silas und verschiedene Tiere in Terrarien versüßen den Kindern in der Entdeckungskiste den Kita-Alltag. Auf Instagram und im Haus des Kindes unterwegs ist @nami_der_begleithund. Außerdem gibt es hier Stabschrecken, wandelnde Blätter und Achatschnecken. Einen tierischen Lebensraum direkt im Garten hat die Kinderburg: Am Bachlauf mit Teich können die Kinder Kaulquappen, Frösche, Libellen und Fische beobachten.