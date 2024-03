Weitere Informationen zur aktuellen Situation in der KFZ-Zulassungsstelle und den Außenstellen

Oberstes Ziel der Kreisverwaltung und damit auch der KFZ-Zulassungsstelle ist es, den Service für die Bevölkerung sicherzustellen und voranzubringen. Um dies auch in der aktuellen personellen Situation zu erreichen, hat sich die Kreisverwaltung aus den bereits genannten Gründen dazu entschlossen, die Zulassungsaußenstelle in Heßheim bis auf Weiteres zu schließen.

Die Situation in Dudenhofen stellt sich indes anders dar. Wegen der dortigen Rahmenbedingungen ist es aus personeller und organisatorischer Sicht möglich, die Außenstelle offen zu halten.Die Arbeit der Haupt- und Nebenstellen in der Zulassungsstelle unterscheidet sich teils deutlich. In den Hauptstellen sind die Aufgaben umfangreicher und die Fälle oft komplexer als in den Nebenstellen. Während in den Nebenstellen überwiegend An- und Abmeldungen vorgenommen werden, werden in der Hauptstelle in Ludwigshafen zusätzlich Versicherungsfragen, Mängel- und Steueranzeigen, juristische Fragen und noch vieles mehr bearbeitet. Diese Backoffice-Arbeiten machen etwa 50 Prozent der Arbeit in der Zulassungsstelle aus. Auch das ist ein Grund, weshalb die neuen Mitarbeitenden in der Hauptstelle angelernt werden müssen: Damit sie die gesamte Breite des Zulassungswesens kennenlernen und auch alle Einzel- und Sonderfälle mit der Hilfe erfahrener Kollegen bearbeiten können. Landrat Clemens Körner dankt ausdrücklich den Mitarbeitenden in den Zulassungsstellen für ihren großen Einsatz in einer Zeit, in der sie hoher Belastung und massivem Druck von außen ausgesetzt sind.