Parkplatzsperrungen für die Grünpflege

Schifferstadt. Aufgrund von Grünpflegearbeiten ist die Sperrung von zwei Parkplätzen im Stadtgebiet nötig. Am 22. und 23. Februar wird der Parkplatz in der Max-Ernst-Straße (Seitenfront Hausnummer 21b) gesperrt sein. Anschließend folgt eine Bewirtschaftung des Park- & Ride- Parkplatzes auf der Rückseite des Hauptbahnhofs in der Pechhüttenstraße. Hier wird in Etappen vom 26. bis 28. Februar gearbeitet. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis für diese Sperrungen.