Chronische Schmerzen müssen nicht sein

Speyer. Chronische Schmerzen sind für Betroffene eine große Belastung und schränken die Lebensqualität ein. Sie verändern den Alltag und können dazu führen, dass Betroffene schlecht schlafen, ihren Beruf nicht mehr ausüben können und aus Angst vor Schmerzen jede Bewegung meiden. Bei lang anhaltenden, chronischen Beschwerden entwickelt der Schmerz eine Eigendynamik. Gerade wenn schon viele Behandlungsmaßnahmen fehlgeschlagen sind, ist die multimodale Schmerztherapie oft hilfreich.

Andreas Unger, Oberarzt der Klinik für Konservative Orthopädie und Schmerzmedizin, informiert am Donnerstag, den 22. Februar 2024 in einem Vortrag, welche Therapiemöglichkeiten in der Klinik zur Verfügung stehen. Unger ist Facharzt für Physikalische und Rehabilitative Medizin mit den Zusatzbezeichnungen spezielle Schmerztherapie, Sportmedizin, Manuelle Medizin und Akupunktur.

Beteiligte Fachdisziplinen wie Pflege und Physiotherapeuten stellen ihren Beitrag zur Behandlung vor. Auch individuelle Fragen beantworten die Experten gerne. Die Veranstaltung der bekannten Veranstaltungsreihe „Treffpunkt Gesundheit“ findet in diesem Jahr wieder in der Aula des Sankt Vincentius Krankenhauses statt und kann kostenfrei und ohne Anmeldung besucht werden.

Datum: 22.02.2023, 18.00 Uhr, Ort: Sankt Vincentius Krankenhaus, Aula, Holzstr. 4a, Speyer