KFZ-Zulassungsaußenstellen in Heßheim und Dudenhofen bleiben vorerst geschlossen

Rhein-Pfalz-Kreis. Die KFZ-Zulassungsaußenstellen des Rhein-Pfalz-Kreises in Heßheim und Dudenhofen müssen auch in der kommenden Woche, bis einschließlich 23. Februar, wegen der weiterhin andauernden personellen Ausfälle geschlossen bleiben. Die bereits vergebenen Termine werden auf die Zulassungsstelle in Ludwigshafen umgebucht und die betroffenen Bürger informiert. Die Kreisverwaltung bittet um Beachtung und dankt der Bevölkerung für ihr Verständnis.