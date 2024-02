Event zum Weltfrauentag 2024 in der Halle 101 in Speyer

Speyer. Am 8. März, dem Weltfrauentag, findet in der Halle 101, ab 18.30 Uhr ein Event mit Musik, Kunst und Information statt. Es geht nicht nur darum zu feiern, sondern diesen Tag mit großartigen Frauen jeden Alters zu gestalten. In vielen Ländern ist der Weltfrauentag auch der Muttertag, somit auch ein offizieller Feiertag. In Berlin ist der 8. März bereits ein Feiertag und global in 26 Ländern.

Musik und Kunst berühren nicht nur sondern verbinden die Menschen. Das Programm, bei dem Spaß und Kultur im Vordergrund stehen, feiert alle Frauen. Für beste musikalische Unterhaltung sorgen das Saxophon-Quartett FAMDÜSAX sowie DJane Simoné feat. Michelle Labonte und Nicole Hadfield.

Frauen stehen an diesem Tag im Mittelpunkt, aber natürlich sind Partner-/innen und alle Lieben auf dem Event willkommen und im Programm ist für jeden was dabei. Verschiedene Stände mit Styling points und Drift-Hybrid Gaming stehen von 18.30 – 20.30 Uhr zur Verfügung. Die „Oldies“ der Frauen – Jazztanzgruppe des TSV Speyer sind auch mit dabei.

Das Event steht unter der Schirmherrschaft der Speyerer Bürgermeisterin Monika Kabs. Ein Teil der Einnahmen geht an ein Unterstützungsprojekt der Soroptimistinnen für Sanitäreinrichtungen für Schulmädchen in Sri Lanka .

Vorverkauf: Emine Funk Haare & Mehr , Kutschergasse 9, 67346 Speyer oder bei www.eventbrite.de. Organisiert wird das Ganze von Emine Funk (Friseursalon Haare & Mehr) und Christiane Hochreither (Herz über Kopf Kulturagentur) beide aus Speyer.