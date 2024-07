Schifferstadt. Passend zur beginnenden Sommerferienzeit feiert die Pfarrei Hl. Edith Stein mit dem Thema „Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand“ am Sonntag, 14. Juli 2024 um 11 Uhr einen Gottesdienst mitten im Pfälzer Wald, nämlich an der Totenkopfhütte bei Maikammer. Zu diesem Familiengottesdienst sind alle Kinder, Jugendlichen, Erwachsene, die ganze Pfarreifamilie herzlich eingeladen. Die Pfarrer Stefan Mühl und Albrecht Effler, sowie ein Team des Pfarreirates stehen dem Gottesdienst vor; die musikalische Begleitung übernimmt Isabell Pfirmann am Klavier.

Die Pfarrei bietet sportliche Möglichkeiten für die Anreise auf den Totenkopf an. Am Sonntagmorgen trifft sich bereits um 7:30 Uhr vor der St. Jakobuskirche die Fahrradgruppe, die von Pfr. Stefan Mühl selbst zum Totenkopf geführt wird. Nicht viel später, nämlich um 7:45 Uhr ist die Abfahrt der Wandergruppe am Waldfestplatz. Unter Leitung von erfahrenen Mitgliedern der örtlichen Pfälzer Wald Gruppe geht es für fast alle Altersklassen gangbar hoch zur Totenkopfhütte. Eine eigene Anreise mit der Familie, Nachbarn oder Freunde oder als Fahrgemeinschaft ist selbstverständlich auch möglich; ausreichend Parkplätze sind in unmittelbarer Nähe vorhanden.

Und für alle, die keine Mitfahrgelegenheit haben, bietet die Pfarrei mit einem Kleinbus die Fahrt an. Hierfür ist eine Anmeldung im Pfarrbüro oder über die Homepage erforderlich. Direkt im Anschluss an den Gottesdienst gibt es die Möglichkeit, vor Ort noch etwas zu verweilen. Alle Teilnehmenden sind eingeladen, sich an einem Mitbringbuffett zu beteiligen und so in Gemeinschaft in schöner Waldatmosphäre miteinander zu essen. Getränke (gegen Spende) stehen zur Verfügung. Die benachbarte Totenkopfhütte ist bewirtschaftet und bietet ebenfalls eine reichhaltige Speisekarte an. Alle Details zu dem Tag und Pfarreiausflug sind auch auf der Homepage der Pfarrei (www.pfarrei-schifferstadt.de) zu finden.