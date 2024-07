Juli-Freitage im illuminierten Kunstgarten von Martin Eckrich

Schifferstadt. Traditionell ist der Kunstgarten von Martin J. Eckrich in Schifferstadt, Iggelheimer Str. 54 an den Freitagabenden im Juli illuminiert und geöffnet. Freunde und Weggefährten gestalten jeweils einen Abend mit. Von mittelalterlicher Musik, über eigene Lieder und Gedichte, Jazz in außergewöhnlichen Tönen bis hin zu Trommel und Gesang verspricht jeder Abend etwas Besonderes zu werden.

Der Zugang zum Garten und dem angrenzenden Atelier sowie der Galerie sind wie immer kostenfrei. Zu sehen sind neue Arbeiten auf Leinwand, Figuren und Installationen.

Das Programm: Freitag, 05.07., 18 bis 22 Uhr (Einlass) „In Ton”: Nicola Polizzano&Ernst Kaeshammer, &Martin Eckrich, Zeitreisen durch einen Zaubergarten

Freitag, 12.07., 18 bis 22 Uhr (Einlass) „Jazz auf seltenen Wegen”: Schlagwerk, Trompete, Horn, Kontrabass, Akkordeon, Malerei & Gedichte, Stefan -Hering- Cerin & Matthias Schriefl & Martin Eckrich

Freitag, 19.07., 18 bis 22 Uhr (Einlass) „Aus dem Liedermeer”: Gitarre und Gesang, Mariusz Rzymkowski & Martin Eckrich

Freitag, 26.07., 18 bis 22 Uhr (Einlass) „Kraft der Natur”: seltene Instrumente, Trommeln, Gesang & Malerei, Pavi&Rainer& Martin Eckrich