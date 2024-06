Licht- und Soundeffekte Neue Erlebnis-Wasserrutsche im Aquabella in Betrieb

Mutterstadt. Das Kreisbad Aquabella in Mutterstadt hat eine neue Attraktion: Im Juni ist die neue, energieeffiziente Erlebnis-Wasserrutsche eingeweiht worden. Zahlreiche Kinder testeten die Rutsche schon direkt bei der Einweihung aus und hatten dabei sichtbar viel Spaß. „Die neue Rutsche ist ein ganz besonderes Erlebnis für die Badegäste“, freute sich Landrat Clemens Körner bei der Einweihung, und betonte: „Gleichzeitig ist sie auch besonders nachhaltig.“

Die rund 70 Meter lange Wasserrutsche ist von außen komplett isoliert, während im Inneren tausende LED-Licht- und Farbszenarien dargestellt werden können. Aktive Schallwandler in der Rutsche sorgen gleichzeitig für raumfüllende Soundeffekte. Und auch sportlich ambitionierte Badegäste kommen auf ihre Kosten: Die Start- und Zielzeit wird mit Ultraschall erfasst auf einem Großbildschirm angezeigt – tägliche Highscores inklusive.

Das alles sorgt nicht nur für ein tolles Erlebnis für die Badegäste, sondern auch dafür, dass im Vergleich zur alten Rutsche – die wegen zahlreicher Risse stark reparaturbedürftig war – fast 90 Prozent der Energiekosten für den Betrieb eingespart werden. Sie wird sich bereits in zwölf bis 14 Jahren amortisiert haben und trägt entsprechend auch zum Klimaschutz bei. Daher wird sie durch das Bundeministerium für Wirtschaft und Klimaschutz mit rund 25.000 Euro gefördert.

Die Kosten für die neue Wasserrutsche wurden vorab mit rund 390.000 Euro beziffert und mit allen Nebenarbeiten eingehalten.

Die Gemeinden Limburgerhof und Mutterstadt beteiligen sich im Rahmen des Vertrages über die Betriebskostenbeteiligung am Kreisbad Mutterstadt mit jeweils zehn Prozent an den Kosten. Die Projektleitung in der Kreisverwaltung hatte Markus Sohn.

Das Aquabella in Mutterstadt wurde im Jahr 1969 erbaut und im Jahr 2002 nach einer zweijährigen Generalsanierung neu eröffnet. Es verfügt über mehrere Becken für Groß und Klein, eine große Spiel- und Liegewiese sowie eine großzügige Saunalandschaft, in der erst vergangenes Jahr eine neue Dampfsauna installiert wurde.