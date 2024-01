Goldhut und Bronzerad gehen als Leihgaben in die Schweiz

Schifferstadt/ Speyer/Bern. Eines der spektakulärsten Objekte unter den reichen archäologischen Sammlungsbeständen im Historischen Museum der Pfalz in Speyer ist der Goldene Hut von Schifferstadt. Nur vier Kegelhüte dieser Art sind weltweit bekannt, von denen der Speyerer Goldhut, der aus der Zeit um 1300 vor Christus stammt, der älteste ist. Neben dem Goldhut geht auch eines der Der klassische Flohmarkt: Gewiss auch passende Accessoires zur Fasnacht

Wohl hauptsächlich im beheizten Innenraum des Ludwigshafener Kulturzentrums dasHaus findet der nächste klassische Flohmarkt des Fördervereins dasHaus am Samstag, 3. Februar, von 9 bis 13 Uhr statt. Im vielseitigen Sortiment der wertigen Gebrauchtwaren von Privatanbietenden sind dabei ganz bestimmt auch so manche konventionelle, aber gewiss auch einige außergewöhnliche Accessoires für einen gelungenen Start in die fünfte Jahreszeit zu finden. Eine offene Bühne motiviert vor diesem Hintergrund etwaig sogar zu Auftritten dieses Genres. Daneben sind auch gemeinnützige Institutionen eingeladen, mit ihrem Verkaufsstand Gelder für ihre Vereinsarbeit zu erwirtschaften und über ihre Arbeit zu informieren.

Anmeldungen der Verkäufer*innen werden ab Montag, 29. Januar, ausschließlich unter der Telefonnummer 0621 62 58 28 entgegengenommen. Wer auf dem Anrufbeantworter Name, Rufnummer und die gewünschte Standgröße hinterlässt, hat damit ohne weitere Rückmeldung verbindlich reserviert.

Der Eintritt ist frei. Die Standgebühr beträgt 7 Euro pro laufenden Meter. Im Café Hausboot des Kulturzentrums werden während des gesamten Flohmarktes vegane Leckereien zum Flohmarkt-Frühstück angeboten.

Die weiteren Termine dieser Veranstaltungsreihe im Jahr 2024 sind am 2. März, 6. April, 4. Mai und 1. Juni sowie nach der Sommerpause am 7. September, 5. Oktober, 2. November und 7. Dezember – also jeweils am ersten Samstag im Monat, jeweils von 9 bis 13 Uhr.

Beide Spitzenstücke werden ab dem 1. Februar als Leihgabe im Bernischen Historischen Museum in der Ausstellung „Und dann kam Bronze“ zu sehen sein. Weitere Informationen zum Historischen Museum der Pfalz unter www.museum.speyer.de