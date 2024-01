Der neue StadtKurier ist da!

Schifferstadt. Ob Jahresabschlussübung der Feuerwehr, Kita- und Stadtbücherei-Jubiläum oder eine sieben Millionen Euro Förderung für das Nahwärmeprojekt GUSEA – die Themen im neuen StadtKurier sind vielfältig und spannend. Die Leserinnen und Leser werden über die Gemeindeschwester plus ebenso informiert wie über diverse Umweltprojekte und die aktuelle Flüchtlingslage in Schifferstadt. Natürlich darf auch die Soziale Stadt nicht fehlen: Für den 18. Mai ist ein Inklusionsfest, ein Fest für alle, geplant. Weitere Themen sind u.a. die anstehende Kommunal- und Europawahl im Juni, Änderungen im Bürgerbüro sowie ein Veranstaltungsausblick auf die kommenden Monate.

Drei- bis viermal im Jahr erscheint das zwölfseitige Informationsblatt (Herausgeber ist die Stadtverwaltung Schifferstadt) – die dreizehnte Ausgabe wurde nun veröffentlicht und wird in den Briefkästen der Bürgerinnen und Bürger ohne Werbesperrvermerk verteilt. Auch in den Zeitungsboxen am Schillerplatz und vor dem Rathaus liegt er kostenlos aus. Wer lieber bequem von Zuhause aus liest, findet den StadtKurier als PDF auf der Website der Stadt www.schifferstadt.de.