Hans Christian Andersen – Das Leben ein Märchen? Drei-Gänge-Menü (Harfenbegleitung) im Salischen Hof am 4. Februar 2024

Schifferstadt. Am Sonntag, 4. Februar 2024 findet von 17:00 Uhr bis 21:30 Uhr der Kurs „Bildung mit Biss: Das Leben ein Märchen?“ im Salischen Hof in Schifferstadt, Burgstraße 12, statt.

Schon zu Lebzeiten international bekannt als Märchenerzähler schuf der dänische Dichter Hans Christian Andersen in dieser Gattung einen besonderen Kosmos und stilisierte in seinen Autobiografien in ähnlicher Weise den eigenen Werdegang vom armen Schustersohn zum berühmten Schriftsteller für die Nachwelt.

Aus den anderen eher unbekannten Werken stechen die Reiseberichte hervor, die von Europa bis in den Orient („Eines Dichters Basar“) nicht nur Land und Leute, sondern auch Begegnungen mit namhaften Künstlern wie Franz Liszt oder Jenny Lind unterhaltsam beschreiben. Andersens Märchenfiguren übten bis ins letzte Jahrhundert maßgeblichen Einfluss vor allem auf Kollegen in England, Deutschland und Russland aus.

Außerdem setzte der Multitalentierte ebenso bei seinen Hobbies hohe Standards sowohl in den Bildenden Künsten (Scherenschnitte, Collagen, Skizzen, Fächermalerei, Illustrationen u.a.) als auch in der Botanik, so dass sogar eine Rose nach ihm benannt wurde.

Auch eine wunderbare Gelegenheit die dänische Küche kennenzulernen, wenn das Team Möller ein märchenhaftes mehrgängiges Menü zu den von Harfenklängen umrankten Auszügen aus den Geschichten für Kinder und Kindgebliebene zaubert, lassen Sie all Ihre Sinne verwöhnen!

Anmeldeschluss ist der 29.01.2024. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/44-593 melden.