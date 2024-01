Bastelaktionen im Jugendtreff zum Thema Ostern und Muttertag/Vatertag

Schifferstadt. Bastelbegeisterte aufgepasst! Der Jugendtreff Schifferstadt bietet zwei tolle Bastelaktionen für alle Kinder der 1. bis 4. Klasse an: Bastelaktion Ostern: am 15. März von 15 Uhr bis 18 Uhr (Anmeldung bis 1. März), Bastelaktion Muttertag/Vatertag: am 3. Mai von 15 Uhr bis 18 Uhr (Anmeldung bis 19. April)

Die kreativen Nachmittage finden im Jugendtreff, Neustückweg 1, statt.

Anmeldungen sind per Email (jugendtreff@schifferstadt.de) oder Telefon 06235 – 929382 möglich. Die Teilnahme ist kostenlos.