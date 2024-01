Online-Vortrag zur Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung

Schifferstadt. Wer kümmert sich um mich, wenn ich selbst nicht entscheiden kann? Welche Wünsche habe ich hinsichtlich lebensverlängernder Maßnahmen in schweren Pflegesituationen? Wen kann ich bevollmächtigen und ab wann ist diese Vollmacht gültig? Braucht es einen Notar oder eine ärztliche Stellungnahme? Es gibt viele Fragen zur Vorsorge und Patientenverfügung und leider auch viele falsche Annahmen hierzu. Menschen, welche keine Vorsorge treffen, können in gesundheitlichen Krisensituationen nur eingeschränkt Hilfe durch den Ehepartner oder Kinder in den nötigen Entscheidungen oder Verwaltungsangelegenheiten erfahren. Diese Situation ist dann häufig nur durch eine amtliche Betreuung zu lösen. Wertvolle Informationen über die Erstellung einer juristisch korrekten Vorsorge und Patientenverfügung gibt ein Online-Vortrag am Donnerstag, den 8.2.2024 von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr. Referentin Julia Recberlik zeigt neben praktischen Hinweisen auch alle gesetzlichen Änderungen auf. Zu der kostenfreien Veranstaltung laden der SKFM Betreuungsverein Schifferstadt und die Pflegestützpunkte ein. Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrem Pflegestützpunkt

Anmeldungen: Pflegestützpunkt Böhl-Iggelheim , Böhler Straße 7, 67126 Hochdorf-Assenheim, Manfred.Krueger@pflegestuetzpunkte-rlp.de, 06231/939 47 42 Manfred Krüger, Pflegestützpunkt Schifferstadt, Kirchenstraße 16, 67105 Schifferstadt. Desiree.Urban@pflegestuetzpunkte-rlp.de, Tel.: 06235/45 87 566 Désirée Urban