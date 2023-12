Öffnungs- und Schließzeiten der Kreisbäder zwischen Weihnachten und Neujahr

Rhein-Pfalz-Kreis. Für die kommenden Weihnachtsfeiertage und zwischen den Jahren gibt es für die Kreisbäder geänderte Öffnungs- und Schließzeiten. Das Aquabella Mutterstadt hat am 26. Dezember (2. Weihnachtsfeiertag) einschließlich der Sauna von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Ansonsten hat das Aquabella an den Feier- und Sonntagen (also am 24., 25., 31. Dezember und am 1. Januar) geschlossen.

Die Kreisbäder in Maxdorf-Lambsheim, Römerberg und Schifferstadt sind am 24., 25., 26., 31. Dezember sowie am 1. Januar geschlossen, das Kreisbad in Maxdorf-Lambsheim zusätzlich noch am 30. Dezember. An den sonstigen Tagen sind die Schwimmbäder und Saunen zu den innerhalb der Ferien üblichen Zeiten geöffnet. Diese sind auf der Internetseite www.kreisbaeder.de einsehbar.