Ergänzung zur 🚧 Sperrung des Bahnübergangs Iggelheimer Straße‼

Aufgrund von Umbauarbeiten an den Gleisen und Einsatz von Gro├čger├Ąten wird der Bahn├╝bergang an der Iggelheimer Stra├če ab morgen, 29.11. bis 8.12.2023 f├╝r den KfZ-Verkehr gesperrt sein. Radfahrer ­čÜ┤ und Fu├čg├Ąnger k├Ânnen den ├ťbergang aber auf der Seite “am M├Ânchhof” weiter passieren.

.

ÔŤö´ŞĆ An vier Tagen ist der Bahn├╝bergang jedoch f├╝r ALLE Verkehrsteilnehmer gesperrt:

­čĹëVom 29.11. auf den 30.11. (nachts gesperrt)

­čĹëVom 30.11. auf den 01.12. (nachts gesperrt)

­čĹëVom 05.12. auf den 06.12. (nachts gesperrt)

­čĹëSowie am 06.12. tags├╝ber komplett gesperrt bis ca. 20 Uhr.

Die Stadtverwaltung bittet um Verst├Ąndnis f├╝r die Ma├čnahmen und Einschr├Ąnkungen. Eine Umleitung ist ausgeschildert ÔŤö´ŞĆ.