Ehrung für Schifferstadter Ringer-Ikone

VfK-Urgestein Markus Scherer wurde im mittelfränkischen Dinkelsbühl eine besondere Ehre zuteil. Neben elf weiteren Legenden des deutschen Ringsports wurde der Schifferstadter für sein Lebenswerk ausgezeichnet und in die erst 2022 eröffnete Hall of Fame aufgenommen. Dieser gehörte bis dato lediglich ein erlesener Kreis von sechs ehemaligen Ringern an, darunter auch Wilfried-Dietrich.

