Nikolaus-Stiefel-Aktion für Kinder in der Schifferstadter Innenstadt

Schifferstadt. Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist… dein Stiefel! Auch 2023 hat sich der Nikolaus mit den Schifferstadter Einzelhändlern und dem Stadtmarketing zusammengetan und lädt alle Kinder zur Nikolaus-Stiefel-Aktion ein.

Am Donnerstag, 7. Dezember 2023, können die Kinder alleine oder mit ihren Familien durch die Stadt flitzen und mit großen Augen die Schaufenster der Geschäfte absuchen. Das gemütliche Treffen bei Punsch, Glühwein und Waffeln findet ab 14 Uhr auf dem Schillerplatz statt. Anschließend können die gefüllten Stiefel bis zum 9. Dezember in den Geschäften abgeholt werden.

Kinder, die an der Aktion teilnehmen möchten, können einen leeren und sauber geputzten Stiefel von Mittwoch, 29.11. bis Montag, 4. Dezember, an der Infotheke des Rathauses abgeben. Die Stiefel müssen mit Namen, Adresse und einer Kontaktmöglichkeit, wie einer Telefonnummer, versehen sein werden.

Anschließend werden die gesammelten Stiefel an die teilnehmenden Einzelhändler verteilt und vom Nikolaus mit diversen leckeren Kleinigkeiten befüllt. „Hinein kommt, was typischerweise in einen Nikolausstiefel gehört“, verrät Katrin Pardall vom Stadtmarketing. In manche Stiefel packt der Nikolaus außerdem noch kleine Überraschungen von regionalen Freizeiteinrichtungen. Strahlende Kinderaugen garantiert!

Damit auch jedes Kind den richtigen Stiefel zurückerhält, muss das Partnerstück des Schuhs bei der Suche in den Geschäften unbedingt mitgebracht und vorgezeigt werden.

Bei Fragen stehen das Stadtmarketing und Schmagges unter der Telefonnummer 06235 44-125 sowie per Email unter info@schmagges.de gerne zur Verfügung.