Kreisbäder: Abweichende Öffnungszeiten und Revision in Maxdorf

Rhein-Pfalz-Kreis. Drei Kreisbäder an Allerheiligen geschlossen: Die Kreisbäder in Maxdorf, Schifferstadt und Römerberg haben an Allerheiligen, 1. November, geschlossen. Das Kreisbad Mutterstadt und die Sauna haben an diesem Tag von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Kreisbad Maxdorf während Revision geschlossen: Das Kreisbad und die Sauna in Maxdorf haben vom 3. bis 19. November wegen Revision geschlossen.

Personalversammlung in Römerberg am 3. November: Das Kreisbad Römerberg öffnet am Freitag, 3. November, wegen einer Personalversammlung erst um 15 Uhr. Das Kreisbad Aquabella in Mutterstadt ist an diesem Tag von 9.30 bis 21.30 Uhr geöffnet, die Sauna bleibt geschlossen.

Die Kreisverwaltung bittet um Beachtung und dankt der Bevölkerung für ihr Verständnis.