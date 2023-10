Im Gemüsegarten Pfalz werden rund 35 Sorten Kürbis auf 480 Hektar angebaut

Voraussichtlich bis zu Halloween am 31. Oktober werden auf den Feldern im Gemüsegarten Pfalz noch Kürbisse geerntet. Dass es sich bei der Ernte und dem weiteren Handling der Schwergewichte unter den heimischen Obst- und Gemüsesorten auch um eine logistische Meisterleistung handelt, verdeutlichen die aktuellen Erntemengen und -gewichte: Ersten Schätzungen zufolge werden die 22 Kürbis-Erzeuger aus dem Gemüsegarten Pfalz in dieser Saison erneut rund 9.100 Tonnen Kürbisse ernten, waschen, zwischenlagern und in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten über den Lebensmitteleinzelhandel (LEH) zu den bundesweiten Fans liefern. Denn ausgereifte Kürbisse lassen sich ohne Qualitätsverlust professionell bis zu acht Monate lagern.

