Lustig oder gruselig – Kürbisgesichter werden belohnt

Schifferstadt. Schnitze-einen-Kürbis-Tag – ja es gibt ihn wirklich und zwar am 31. Oktober. Also ran an die Löffel und Messer und losgeschnitzt! Die Stadtverwaltung sucht den schönsten Kürbis – zu gewinnen gibt es ein Überraschungspaket der Stadtverwaltung.

Bereits am Obst- und Gemüsetag Ende September stellte sich beim allseits beliebten Kürbisschnitzen die Frage „Lustig oder gruselig?“. Alle kleinen und großen Schnitzkünstler können nun ihre Werke, die vielerorts die Hauseingänge schmücken, zur Schau zu stellen und die Onlinegemeinschaft stimmt ab! Bis einschließlich Mittwoch, 1. November können Fotos der orangefarbenen Kunstwerke über die Social-Media-Kanäle der Stadt (facebook: Schifferstadt – meine Stadt / instagram: @stadtschifferstadt) gepostet werden. Einzige Voraussetzung: Es dürfen nur selbst gestaltete Werke zum Wettbewerb eingereicht werden – sich mit fremden Federn zu schmücken wäre unfair.

„Wer die meisten „Likes“ unter seinem Bild verzeichnet, hat gewonnen. Der glückliche Gewinner wird am 2. November bekannt gegeben“, erklärt das Team des Stadtmarketings.

Das Bild zeigt die Gewinner des Kürbisschnitzwettbewerbs 2020.