Schifferstadt – Sandgasse: Auswechslung Gasnetzanschlüsse und Sanierung des Ortsnetzes

Schifferstadt. Ab dem 23. Oktober beginnen die Thüga Energienetze GmbH mit der Ortsnetz- und Hausanschlusssanierung in der Sandgasse. Die für die Ortsnetzsanierung erforderlichen Tiefbauarbeiten werden von der Firma Regab ausgeführt und erfolgen in drei Bauabschnitten. Begonnen wird an der Ecke der Hauptstraße zur Sandgasse in Richtung Lillengasse. Nach voraussichtlich 8 Wochen sollen die Ortsnetzleitung und die Hausanschlüsse in der Sandgasse erneuert sein.

Für die Durchführung der Arbeiten ist eine Sperrung der Straße erforderlich. Der Zugang zu den Grundstückseinfahrten ist daher nur bedingt möglich. Für die Auswechslung von Gasnetzanschlüssen setzt sich die Thüga Energienetze GmbH vorab mit den Kundinnen und Kunden in Verbindung.

Fragen zu der Baumaßnahme beantwortet gerne Christian Héraucourt telefonisch unter der 06235 / 3471 – 2176 oder per Mail an rohrbau-pfalz@thuega-netze.de