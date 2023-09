Landrat Clemens Körner lädt zur Wanderung in Hanhofen ein

Rhein-Pfalz-Kreis. Ein Rundgang voller historischer Anekdoten: Der Landrat des Rhein-Pfalz-Kreises Clemens Körner lädt für Samstag, 16. September, alle Bürgerinnen und Bürger zu seiner nächsten Landratswanderung ein. Die Teilnehmer werden dabei nicht nur die Gegend rund um Hanhofen erkunden und einen Plausch mit dem Landrat halten können, sondern auch viele historische Fakten und Besonderheiten des Ortes erfahren, der zum Teil sogar Auswirkungen bis nach Speyer hatte.

Los geht es um 13.30 Uhr am Sportgelände an der Hanhofer Straße. Klaus Graber, Hauptnaturschutzwart des Pfälzerwald-Vereins und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, wird die Teilnehmer zunächst zur Marienkapelle und dann in Richtung „Hanhöfer G’scheid“ führen – ein Wasserbauwerk, das den Speyerbach aufteilt und durch den einst so manches bischöfliches Machtspiel ausgetragen wurde. Nach einer Erläuterung dieser Historie wird sich die Gruppe nördlich der B39 begeben. Ab der Burgstelle Marientraut geht es wieder in Richtung Kirche und Friedhof und durch Hanhofen wieder zurück zum Sportplatzgelände.

Dort erwartet die Teilnehmer an der Vogelschutzhütte ein kleiner Umtrunk und Imbiss, um sich nach der Wanderung wieder zu stärken.

Die Wanderung hat eine Strecke von rund acht Kilometern, die Teilnehmer sollten daher gut zu Fuß sein. Für eine bessere Planbarkeit wird um Anmeldung unter presse@rheinpfalzkreis.de gebeten.

Hinweis: Da die Hanhofer Straße (K26) zwischen Hanhofen und Harthausen derzeit erneuert wird, empfiehlt es sich, bei der Anreise mit dem Auto das Sportgelände von Harthausen kommend anzufahren.