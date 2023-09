Wegbegleiter, die auch auf steinigen Pfaden jede Hürde und jede Entscheidung mittragen

In einem feierlichen ökumenischen Einsegnungsgottesdienst wurden am vergangenen Samstagvormittag in der St. Jakobuskirche zehn neue ehrenamtliche Hospizbegleiterinnen aus Schifferstadt, Böhl-Iggelheim, Assenheim, Otterstadt und Ludwigshafen in ihr Amt eingeführt. Nun sind im ökumenischen ambulanten Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst „Südlicher Rhein-Pfalz-Kreis“ insgesamt 48 HospizhelferInnen tätig. Die liturgische Leitung des Gottesdienstes hatte Pfarrer Stefan Mühl, die musikalische Gestaltung der CVJM Posaunenchor unter Leitung von Björn Bein übernommen.

