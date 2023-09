Aktion zur Eröffnung der Fairen Wochen

Schifferstadt. Wir Menschen leben auf großem Fuß: Laut der Welthungerhilfe benötigt die Weltbevölkerung 1,7 Erden um ihren aktuellen Lebensstil aufrecht zu erhalten. Doch wie schaut eigentlich der ganz individuelle ökologische Fußabdruck eines jeden Einzelnen aus und wie kann ich mein Lebensstandard anpassen, um die wertvollen Ressourcen zu schützen?

Am Freitag, 15. September werden in Schifferstadt die Fairen Wochen auf dem Wochenmarkt in der Zeit von 10 bis 12 Uhr eröffnet. Neben vielen Informationen zum Fairen Handel gibt es in diesem Jahr zusätzlich die Möglichkeit anhand von Fußspuren, auf denen Fragen zum eigenen Verhalten stehen, den eigenen ökologischen Fußabdruck zu ermitteln. Hierzu werden durch das Team Laufkarten verteilt. Die ökologischen Fußabdrücke untersuchen anhand einfacher Fragen aus dem Alltag den durchschnittlichen Verbrauch der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den vier Bereichen Wohnen/Energie, Konsum, Ernährung und Mobilität. Die dabei ermittelte Punktezahl gibt Auskunft darüber, wieviel Erden die jeweilige Person mit ihrem jetzigen Lebensstil benötigt.