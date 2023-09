Vielfältige Veranstaltungen in der Stadtbücherei Schifferstadt im Oktober 2023

Die Stadtbücherei Schifferstadt informiert über ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm im Herbst 2023:

5.10.2023, 19.30 Uhr, Eintritt frei , Lesung: Gudrun Andres „Wo wäre ich ohne mich? Selbstvertrauen ist beste Medizin“

Eine gemeinsame Veranstaltung mit dem Seniorenbeirat der Stadt Schifferstadt. Gudrun Paula Andres ist 1942 in der Südpfalz geboren und lebt seit Jahren in Schifferstadt. Im Seniorenbeirat der Stadt Schifferstadt setzt sie sich für ein „Gut älter werden in unserer Stadt“ ein. Neben ihrem sozialen Engagement schrieb sie auch gleichzeitig ihre Erinnerungen und veröffentlichte sie unter dem Titel „Wo wäre ich ohne mich?“. Nach ihrer ungeliebten Berufsausbildung und dem Tod ihres autoritären Vaters, kamen bei Gudrun Andres vorsichtige Wünsche nach einer veränderten Lebensplanung. Doch ihre Zukunft hatte eine andere Idee:

Mit einer TBC-Erkrankung schubste ihr Körper sie in die Hand von Ärzten und in eine Zeit die von Hoffnungslosigkeit geprägt war. Dennoch fand sie in der Lungenheilstätte nicht ihren prophezeiten Exitus, sondern unerwartet das Glück der Liebe und gründete eine Familie.

Das Schicksal blieb ihr treu und schickte ihrem Körper überraschende Diagnosen und Unfälle, in Anlehnung an das Motto: „Wer nicht hören will, muss fühlen“. Sie lernte auf ihre innere Stimme zu hören und ihr zu vertrauen. So fand sie nicht nur ihre Lebensaufgabe, sondern trotz schwieriger Situationen erreichte sie immer wieder ihre seelische Stabilität und Gesundheit.

Der Eintritt zu der Lesung ist frei, eine Anmeldung wird erbeten unter stadtbuecherei@schifferstadt.de oder Telefon 06235 925830

11.10.2023, 19.30 Uhr, Eintritt 10 Euro, Informationsabend: Klartext Social Media, ein Blick hinter die Kulissen sozialer Netzwerke mit Isabell Prophet

Große Konzerne spielen mit den Gefühlen von Menschen und verdienen ihr Geld damit, Aufmerksamkeit zu fesseln. Doch damit ist noch nicht alles gesagt. Denn soziale Netzwerke sind eine Chance für die Gesellschaft, die es so noch nie gab.

Autorin Isabell Prophet schlägt an diesem Abend neue Perspektiven vor und zeichnet ein realistisches Bild von Social Media – für einen selbstbestimmten, bewussten Umgang mit den Plattformen.

Isabell Prophet, geboren 1986, lebt in Berlin und arbeitet als Journalistin. Sie ist Gastgeberin des Podcasts „RUSH HOUR- gelassen, unabhängig, selbstbestimmt“. Die studierte Ökonomin schrieb bereits für Medien wie Spiegel Online, Spiegel Wissen, FAZnet u.a. Ihre Themen sind Technologien, moderne Arbeit und modernes Leben, manchmal auch alles gleichzeitig.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf in der Stadtbücherei Schifferstadt.