Schifferstadt. Am Sonntag, 17.9., eröffnet im Club Ebene Eins e.V. um 11 Uhr die Ausstellung „Unbequeme Behaglichkeit“ mit Gemälden und Zeichnungen von Karin Bury und Hubert Glomb. Die Vernissage wird mit einer Lesung eigener Texte und percussiver Interpretation durch Klaus Boch begleitet. Mit Beiträgen, die zum Nachdenken anregen thematisieren die Kunstschaffenden Pandemie, Krieg, Klimakrise, das Altwerden, Kranksein und schlechte Nachrichten generell. Ohne erhobenen Zeigefinger oder eine Patentlösung werden Ereignisse aus dem aktuellen Zeitgeschehen in Frage gestellt und dadurch auch die eigene Behaglichkeit ins Unbequeme gerückt. Die Ausstellung im Club Ebene Eins e.V. in der Burgstraße 23 in Schifferstadt hat bis zum 15.10.2023 sonntags zwischen 11 und 13 Uhr geöffnet.