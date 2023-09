Heimat shoppen in Schifferstadt

„Heimat shoppen“ bis Monatsende mit Losaktion und vielen Sonderangeboten

Ab Freitag, 8. September heißt es in Schifferstadt wieder: 3, 2, 1, Heimat shoppen! Händler, Gastronomen und Dienstleister wollen zeigen, wie viel Spaß es machen kann, in der eigenen Stadt einzukaufen – und wer das tut, wird während der Aktionstage sogar belohnt. „Heimat shoppen“-Initiator ist die Industrie- und Handelskammer (IHK). Schifferstadt ist in diesem Jahr zum fünften Mal dabei.

Einkaufen, ein Eis essen oder gemütlich die örtliche Gastronomie auskosten – der Besuch in der Schifferstadter Innenstadt ist nicht nur an den Aktionstagen ein Erlebnis. Doch Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen leisten noch mehr für die Gesellschaft: Sie sichern Arbeits- und Ausbildungsplätze und tragen durch ein vielseitiges Engagement dazu bei, dass eine Stadt lebenswert bleibt.

Wie wichtig der Einzelhandel für unsere Städte und das Zusammenleben ist, wollen das Stadtmarketing und die Schifferstadt-Marketing-Gemeinschaft „Schmagges“ e.V. beim Heimat shoppen zeigen und den Fokus während der Aktionstage bewusst auf den lokalen Handel legen. Dazu gibt es eine zentrale Sonderaktion und viele Einzelaktionen der teilnehmenden Betriebe:

Lose für Heimatshopper – 6×50 € Einkaufsgutscheine zu gewinnen

Wer lokal einkauft, unterstützt die Betriebe vor Ort. Das muss belohnt werden! Während den zweieinhalb Wochen „Heimat shoppen“ gibt´s bei allen teilnehmenden Geschäften ab einem Einkaufswert von zehn Euro ein Los dazu. Die Lose sind durchnummeriert, die abgerissenen Abschnitte kommen direkt beim Einkauf in eine Sammelbox. Im Oktober werden dann die sechs Gewinnernummern gezogen. Sie sichern sich jeweils einen Schmagges-Gutschein im Wert von 50 Euro zum späteren „Heimat shoppen“.

Hier gibt´s die Lose: Hotel-Restaurant Salischer Hof, 2Radhaus Mayer, Weltladen, Brillen Bott, Apotheke am Schillerplatz, Manuela Schuhe und Mode, Cityreisebüro, Geschenklädel, NATURverliebt, Blumenhaus Frech, Auto Zorn, Heikes Hofladen, Stadtbücherei, Optik Fuchs, Delker Optik, Rathaus- Apotheke, Stadtverwaltung, Unverpackte Vielfalt, Rex-Kino-Center, Axa Center Leibel und Fischer, Versicherungskammer Bayern – Agentur Mark Fischer, Reha & Sport Factory, Marktlädl, Modehaus Rittinger, #einstückpfalz Shop und beim EisFritz.

Stadtverwaltung mit Sonderangebot Dubbegläser

Heimatshopper können bei der Stadtverwaltung ein besonderes Schnäppchen machen: Dort gibt die 6er Packung Dubbegläser (0,5l) mit dem Goldenen Hut zum Preis von fünf. Für nur 15 Euro können sich die Schifferstadterinnen und Schifferstadter mit dem typischen pfälzer Dubbeglas eindecken. Nur solange der Vorrat reicht.

Bitte beachten Sie auch die Sonderveröffentlichung im Tagblatt am Freitag, 8. September mit den Angeboten der teilnehmenden Firmen und unterstützen Sie die Schifferstadter Geschäftswelt.