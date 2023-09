Rattenprävention im Stadtgebiet

Schifferstadt. Bei der Stadtverwaltung Schifferstadt häufen sich derzeit die Hinweise auf einen gestiegenen Rattenbefall im Stadtgebiet. Seitens der Verwaltung und den Stadtwerken Schifferstadt werden regelmäßig Kanalisation und öffentliche Anlagen und Flächen beködert und bei Hinweisen auf einen Befall mit Nagern entsprechende Bekämpfungsmaßnahmen durchgeführt.

Rattenpopulationen kommen vor allem dort vor, wo viel Essbares wie Lebensmittelabfälle, sorglos entsorgte Verpackungen, Speisereste usw. gut erreichbar sind. Auch Lebensmittelreste, die über die Toilette entsorgt werden, bieten den in der Kanalisation lebenden Ratten einen reicht gedeckten Speiseplan.

Aus diesem Grund appelliert die Verwaltung an die Bürgerinnen und Bürger als auch an Firmen und Gewerbetreibende mitzuhelfen, dass sich das Problem in Grenzen hält. Dazu gehören unter anderem folgende vorbeugende Maßnahmen:

Keine Entsorgung von Lebensmittelresten über die Toilette. Essensreste, die in die Kanalisation gespült werden, stellen eine allzu gelegene Nahrungsquelle für Ratten dar.

Näpfe von Hunden und Katzen regelmäßig entleeren und säubern, denn die darin verbliebenen Futterrückstände sind bei Ratten beliebt.

Mülleimer und Mülltonnen sollten nur mit einem fest verschlossenen Deckel genutzt werden. Selbst bei Müllsäcken ist darauf zu achten, dass diese gut zugeschnürt sind.

Keine Fleischreste usw. auf offenen Komposthaufen entsorgen.

Keine Haushaltsabfälle in offene öffentliche Müllbehälter oder die Anlagen werfen.

Die Stadtverwaltung informiert weiterhin, dass sich bei einem Befall im privaten Bereich die Eigentümer des Geländes aber selbst um die Bekämpfung kümmern müssen.

Weitere Informationen zu weiteren Präventionsmaßnahmen stehen zum Download unter https://www.schifferstadt.de/rathaus/aktuelles/2022/august-2022/rattenbekaempfung/ bereit.