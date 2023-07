Neue Kindertagespflegepersonen

Zwölf Teilnehmerinnen haben den jüngsten Lehrgang zur Qualifizierung als Kindertagespflegepersonen von der Volkshochschule Rhein-Pfalz-Kreis und dem Kreisjugendamt abgeschlossen. Nun haben sie ihre Zertifikate erhalten – und zwar von höchster Stelle: Bei der feierlichen Zeremonie in Hochdorf-Assenheim überreichte Bildungsministerin Stefanie Hubig die Abschlüsse, unter denen auch das bundesweit 66.666 Zertifikat für die Qualifizierung zur Kindertagespflegeperson fiel.

„Ich freue mich, das 66.666 Bundeszertifikat Kindertagespflege zu überreichen“, erklärte Ministerin Hubig. „Eine Zahl, die beeindruckt und für große Anstrengungen steht: Anstrengungen der fast 70.000 Menschen, die dieses Zertifikat erworben haben, und Anstrengungen aller, die die Kurse ermöglicht haben. Mit einem gemeinsamen Ziel: Eine gute Betreuung für unsere Kinder.“ Zu den Gratulanten gehörten neben der Ministerin auch Ortsbürgermeister Walter Schmitt, die Kreisbeigeordneten Bianca Staßen und Manfred Gräf sowie Vertreterinnen aus vhs und der Fachstelle Kindertagespflege.

Der Lehrgang nach dem Qualifizierungshandbuch für die Kindertagespflege (QHB) im Umfang von 300 Unterrichtseinheiten startete im April 2022 und wurde von der Volkshochschule Rhein-Pfalz-Kreis in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt durchgeführt.

Anerkannt ist der Kurs durch den Bundesverband Kindertagespflege. Dessen Vorsitzende Inge Losch-Engler kam zu der besonderen Zertifikatsübergabe ebenfalls in den Rhein-Pfalz- Kreis. Nach einem Rückblick auf die Geschichte und qualitative Entwicklung der Kindertagespflege in Deutschland betonte sie in ihrem Grußwort deren Stellenwert: Sie bietet das, was viele Eltern in der heutigen Zeit dringend suchen – eine individuelle, flexible und qualitativ hochwertige Betreuung in einer kleinen Gruppe mit familienähnlichen Strukturen.

Damit ist die Kindertagespflege ein Erfolgsmodell, das im nächsten Jahr sein 50. Jubiläum feiert. Wer sich für die Tätigkeit als Kindertagespflegeperson im Rhein-Pfalz-Kreis interessiert, kann sich dazu beim Kreisjugendamt, Fachstelle Kindertagespflege beraten lassen: E-Mail sabine.asal-frey@rheinpfalzkreis.de bzw. Tel. 0621 5909 1071. Die Anmeldung für den Kurs erfolgt nach dem Beratungsgespräch bei der vhs. Das aktuelle Kursangebot ist auf der Homepage der Volkshochschule unter www.vhs-rpk.de veröffentlicht.