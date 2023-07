Sparkassenstiftung fördert acht Vorhaben

Schifferstadt. Die Sparkassenstiftung unterstützt erneut acht Projekte in Schifferstadt mit einer Gesamtförderung von 11.000 Euro. Die geförderten Projekte umfassen eine breite Palette von Aktivitäten, darunter Integrations- und Überbrückungshilfen für Ukraine-Flüchtlinge, eine mobile Flutlichtanlage, Projekte zur Förderung der Kunst und Kultur sowie Projekte für Kinder und Jugendliche. Die Stiftungsgelder wurden von Ilona Volk, der Kuratoriumsvorsitzenden, und Oliver Kolb, dem Vorstandsvorsitzenden der Sparkassenstiftung, überreicht.

Oliver Kolb betont die Bedeutung von Solidarität und Zusammenhalt in der Gesellschaft sowie die Rolle der Sparkassenstiftung in Schifferstadt bei der Unterstützung von Projekten, die möglichst vielen zugutekommen. Er ermutigt Vereine und Initiativen dazu, ihre Projektvorhaben bei der Sparkassenstiftung einzureichen, da diese in vielen Fällen helfen kann.

Alle Vereine und Initiativen aus Schifferstadt haben die Möglichkeit, Förderanfragen auf der Homepage der Sparkasse unter www.sparkasse-vorderpfalz.de/stiftungen zu stellen, einschließlich jener, die nicht so häufig im Rampenlicht stehen. Das Kuratorium wird im Herbst 2023 erneut über die Förderung der Projekte entscheiden.

Die Stiftung unterstützt folgende Projekte:

1.Paul-von-Dennis-Gymnasium, Schifferstadt: Demokratie LAB! Am Gymnasium Schifferstadt: ein Mitmach-Labor für die Zukunft.

2. MGV Concordia: Chorkonzert 2023.

3. Pfälzische Chor Tage für geistliche Musik in St. Jacobus (Schifferstadt): Adventskonzert 2023.

4. Reitverein Schifferstadt: Reitplatzfest 2023.

5. Team 31: Integrations- und Überbrückungshilfen für Ukraine-Flüchtlinge.

6. TV 1885 Schifferstadt e.V.: mobile Flutlichtanlage.

7. DRK OV Schifferstadt: First Responder Schifferstadt (Ersatzinvestition Notarzt-Fahrzeug).

8. MGV 1854 Schifferstadt: Jubiläumskonzert 20 Jahre DaCapo 1854

Stiftung der ehemaligen Stadtsparkasse Schifferstadt

Die Sparkasse Vorderpfalz und ihre fünf selbständigen Stiftungen engagieren sich aktiv in der Förderung von lokalen und regionalen Projekten. Eine dieser Stiftungen ist die Stiftung der ehemaligen Stadtsparkasse Schifferstadt, die seit ihrer Gründung im Jahr 1994 das soziale, kulturelle und sportliche Leben in Schifferstadt unterstützt. Die Stiftung fördert eine breite Vielfalt bürgerschaftlichen Engagements und unterstützt Vereine und Initiativen in Schifferstadt in den Bereichen Kunst und Kultur, Heimatpflege und Heimatkunde, Sport, Umwelt-, Landschafts- und Denkmalschutz sowie die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Sparkasse unter www.sparkasse-vorderpfalz.de/stiftungen.