Kita am Wald sammelt Spenden für Misereor

Die Kinder und Erzieherinnen und Erzieher der Kita am Wald in Schifferstadt sammelten Spenden für Misereor und unterstützen in diesem Jahr Madagaskar mit einer stolzen Summe von 800 Euro. Selbstverständlich lernten die Kinder auch viel über Madagaskar: Wie leben die Kinder dort, welche Tiere es gibt und was wächst dort. Begeistert hörten alle zu und beteiligten sich an der Aktion. Die Kinder bastelten und die Eltern unterstützen die Spendenaktion mit Kuchen für den Verkauf. Frau Bossung-Winkler, die die Kinderfastenaktionen vom Bistum Speyer begleitet, nahm die Spende mit großer Freude entgegen. Doch nicht nur das. Sie lud die Kita-Kinder zum Klimafrühstück ein. Welche Nahrungsmittel sind klimafreundlicher als andere? Welches Obst wächst hier bei uns? Welches Obst kommt mit dem Flugzeug, LKW oder Schiff? Was ist Klima überhaupt? Und noch viele weitere Informationen zum Thema Klima fanden Raum und Zeit, bei Marmeladenbrot und Obst auf dem Teller. „Der Besuch von Frau Bossung-Winkler war eine tolle Aktion, die wir unbedingt wieder einmal machen müssen“, schwärmt Diana Grädler, Leiterin der Kita am Wald im Anschluss.