Schifferstadt. Der Liederabend zum 30-jährigen Bestehen der Gruppe „Grenzenlos“, der am 10. Juni, krankheitsbedingt ausfallen musste, wird nun am Sonntag, 25. Juni, 18 Uhr, in der St. Laurentiuskirche nachgeholt. Der Eintritt ist frei, über Spenden würden sich die Sängerinnen und Sänger aber freuen. Im Anschluss nach dem Liederabend lädt die Gruppe „Grenzenlos“ zu einem Umtrunk ein.