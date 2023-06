Miriam Ast Trio im Club Ebene Eins

Schifferstadt. „Die Gedanken sind frei“ – Am Samstag, 17. Juni, 19 Uhr, stellt die aus Speyer stammende, mehrere Jahre in London ansässige und in Leeds (Großbritannien) am Conservatoire wirkende, derzeit an der Musikhochschule Freiburg lehrende Jazzsängerin und Komponistin Miriam Ast mit ihrem Trio im Schifferstadter Club Ebene Eins ihr kürzlich veröffentlichtes neues Album „Tales and Tongues“ vor.

Die CD widmet sich Volksliedern aus verschiedenen europäischen Ländern, die das Trio mit den Mitteln des zeitgenössischen Jazz in eine moderne, frische Form gebracht hat. Im Release-Konzert im Club Ebene Eins begibt sich Miriam Ast zusammen mit dem Jazzpianisten Daniel Prandl und dem Crossover-Cellisten Veit Steinmann nach dem Brexit-Schock auf eine Spurensuche in die gemeinsame europäische Vergangenheit und dabei auf eine spannende musikalische Reise durch die verschiedenen Sprachen und Klänge des Kontinents.

Miriam Ast ist im CEE keine Unbekannte: Mit der Formation „Klezmers Techter“ gastierte sie bereits 2019 mit großem Erfolg in der „Scheune“ (Burgstraße 23).

Info: Club Ebene Eins e.V., Burgstraße 23, Schifferstadt; www.clubebeneeins.de, Tel. 06235 / 920399 (AB), E-Mail: CEEins@web.de; Karten: Erwachsene 18 €, Kinder/Jugendliche/Studierende 9 €.