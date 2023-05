Farbe auf dem Kreuzplatz

In einem trüben Grau standen sie da, die Stromverteilerkästen auf dem Kreuzplatz in Schifferstadt und passten so nur bedingt in das Erscheinungsbild des erst neu gestalteten zentralen Platzes. Die „Molemol“ Malgruppe der Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt hat diesem Grau ein Ende bereitet und gestaltete, unter Leitung von Künstlerin Dr. Karin Bury, die Stromkästen farbenfroh zu unterschiedlichen Themen: Zum einen symbolisieren 14 Figuren mit dem Wort „Respekt“ ein genderneutrales, diverses und respektvolles Miteinander sowie die Wertschätzung der Natur. Zum anderen zeigt ein anderes Motiv einen großen Käfer der wichtig für die Biodiversität ist. Die Schönheit der Natur wird durch Blumen und Schmetterlinge anhand einer Schmetterlingswiese dargestellt.

