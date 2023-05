FSV Schifferstadt III krönt seine hervorragende Saison mit dem Meistertitel

Die Ausgangslage vor dem Auswärtsspiel bei der SpVgg. RW Speyer II war klar. Mit einem Sieg konnte sich die Elf von Trainer Armand Graf vorzeitig zum Meister der C-Klasse Rhein-Mittelhaardt küren.

Bereits nach den ersten Passstafetten zeigte sich für die zahlreich erschienenen Zuschauer die Überlegenheit der Blau-Weißen und ein unbändiger Siegeswille war bis auf die Tribüne spürbar.

So kam es, dass die Schifferstädter auf gegnerischen Geläuf früh in Führung gingen. Nach einem Eckball von Tim Croissant schraubte sich Daniel Eckrich sehenswert in die Lüfte und vollendete per Kopf in die Tormaschen der Heimmannschaft. Beflügelt von der frühen 1:0 Führung und euphorisierten Zuschauermassen drängten die Jungs von der Portheide schnell auf die Vorentscheidung. Nach einem Doppelschlag des FSV durch Tim Croissant und Cem Durmus Gümüs war diese wohl gefallen. Wie beflügelt rannte man immer wieder an und lies den Gastgebern nicht den Hauch einer Chance.

Und dann auch noch das: Mit einem lupenreinen Hattrick innerhalb acht Spielminuten trug sich Marlon Peter Reuther in die Geschichtsbücher der langen Vereinsgeschichte des FSV 13/23 ein.

Während man auf den Zuschauerrängen schon vermehrt ein feucht fröhliches Treiben beobachten konnte schraubten die Schifferstädter das Ergebnis weiter in die Höhe. Mit einem Treffer der Kategorie „Tor des Monats“ beförderte Maurice Kokott das runde Leder ins Torgehäuse und stellte auf 7:0 aus FSV-Sicht. Zugleich der Halbzeit- und Endstand der Partie. Denn im zweiten Durchgang gab es wenig nennenswerte Szenen zu verbuchen. Höhepunkt der Spielhälfte war wohl die Auswechslung des langjährigen Kapitäns Philipp Adler, der sein wohl letztes Pflichtspiel für seinen Herzensverein absolvierte.

Mit einem souveränen Auswärtserfolg und dem Meisterpokal im Gepäck machten sich die Schifferstädter dann auf den kurzen Heimweg, wo man sich dann schon auf die nächste anstehende Aufgabe am kommenden Donnerstag fokussierte. Dann ist, zum letzten Spiel der diesjährigen Saison, der ASV Schwegenheim auf der Portheide zu Gast.