Babysitterausbildung beim Deutschen Kinderschutzbung

Schifferstadt. Am Samstag, 27. Mai 2023 beginnt um 9:00 Uhr der Kurs „Babysitterausbildung“ beim Deutschen Kinderschutzbund Rhein-Pfalz-Kreis e.V., Rehbachstraße 4 in Schifferstadt. Der Kurs umfasst 2 Termine, der 2. Kurstag findet am Sonntag, 28. Mai 2023 von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr statt.

In Zusammenarbeit mit dem DKSB Rhein-Pfalz-Kreis bietet die Volkshochschule diesen Kurs Jugendlichen ab 14 und Erwachsenen an, die sich fürs Babysitten fit machen möchten. Sie erhalten in diesem Seminar Informationen, Anregungen und Tipps für den richtigen Umgang mit Kindern vom Baby bis zum 10-Jährigen.

Behandelt werden die motorische Entwicklung, Wahrnehmung, Sprache und Denken sowie Selbstständigkeit und Sozialverhalten in den verschiedenen Entwicklungsstufen. Des weiteren können die Teilnehmer erfahren, was es heißt, Verantwortung für ein Kind zu übernehmen, wie sie mit Angst im Kindesalter, aber auch Aggression und Trotz umgehen. Sie lernen die unterschiedlichsten Beschäftigungsmöglichkeiten kennen, erfahren Ihre Rechte und Pflichten und üben Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Kindern. Nach erfolgreich absolvierter Babysitterausbildung erhält jede/r Teilnehmende eine Bescheinigung. Anmeldungen sind online nter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/44-593 melden.