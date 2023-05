Gute Nachrichten für alle Pendler und Autofahrer:

Der Landesbetrieb Mobilität Speyer teilt mit, dass die Sanierungsarbeiten an der Landesstraße L 454 zwischen Dannstadt-Schauernheim und Schifferstadt am 12.05.2023 abgeschlossen werden.

Die Vollsperrung im Zuge der L 454 wird am Freitag, den 12. Mai 2023 im Laufe des Tages aufgehoben und für den Verkehr freigegeben.

Der Landesbetrieb Mobilität Speyer dankt allen Verkehrsteilnehmern für das aufgebrachte Verständnis während der Bauzeit.