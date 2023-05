Schifferstadt. Ab dem 8.5.2023 finden für die Dauer von voraussichtlich 14 Wochen Arbeiten an der Gashauptleitung in der Burgstraße im Teilstück zwischen Kirchenstraße und Schnellig- bzw. Zwerchgasse für die Thüga Energienetze GmbH statt. Die Arbeiten werden durch die Firma Regab GmbH durchgeführt. Für den ersten Bauabschnitt muss die Burgstraße im Bereich der Burgstraße 12 bis 24 (Teilstück zwischen Kirchenstraße bis Hämmelgasse) im Zeitraum vom 8.5.2023 bis voraussichtlich 27.5.2023 voll gesperrt werden. Während des Zeitraums der Vollsperrung wird die Einbahnstraßenregelung in der Burgstraße im Teilstück zwischen Kreuzgasse und Kirchenstraße aufgehoben. Für die in den drei Wochen der Vollsperrung anstehenden Müllsammlungen werden die Absperrungen für die Versorgungsträger geöffnet, sodass die AnwohnerInnen ihren Müllsammelbehälter wie gewohnt vor dem eigenen Anwesen abstellen können. Während der Vollsperrung wird der Verkehr über die Iggelheimer Straße, K30 (Neustadter Straße), Speyerer Straße zur Kreuzgasse entsprechend umgeleitet. Der Radverkehr wird über die Zwerchgasse über die Große Kapellenstraße zur Kirchenstraße umgeleitet. Nach der Vollsperrung werden die Arbeiten in zwei weiteren Bauabschnitten unter halbseitiger Straßensperrung fortgeführt. Der eine Bauabschnitt wird sich hierbei von der Hämmelgasse bis zur Kreuzung Häfnergasse und der andere Bauabschnitt von der Kreuzung Häfnergasse bis zur Schnelliggasse erstrecken. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis für diese Baumaßnahme und den damit verbundenen Behinderungen.