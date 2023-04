Vollsperrung des Kreuzungsbereiches Gärtnerstraße/Hirschgasse

Schifferstadt. Im Zuge des Ausbaus der Hirschgasse muss die Gärtnerstraße im Kreuzungsbereich der Hirschgasse für die Erneuerung der Hauptwasserleitung ab Dienstag, dem 2.5.2023 bis einschließlich Samstag, dem 13.5.2023 vollgesperrt werden. In dieser Zeit wird die Zufahrt für Kraftfahrzeuge in der Gärtnerstraße, sowohl aus der Lillengasse, als auch aus der Waldseer Straße bis zur Vollsperrung hin möglich sein. Fragen zu der Baumaßnahme beantwortet gerne Giuseppe Cucuzzella vom städtischen Tiefbauamt telefonisch unter der 06235/44 171 oder per E-Mail an tiefbau@schifferstadt.de. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis für diese Baumaßnahme und den damit verbundenen Behinderungen.