Schifferstadt. Am Freitag, 28. April 2023 beginnt um 19:00 Uhr der Kurs „Islay – Die Whiskyinsel“ in der Schifferstadter Adlerstube, Kirchenstraße 17. Sie trinken gerne Whisky, möchten aber noch ein bisschen mehr über Brennereien, Land und Leute, Fasstypen, Stärken, nationale oder regionale Besonderheiten oder Neuheiten erfahren? Dann sind Sie bei unseren Tastings richtig. An diesem Abend können Sie verschiedene Single Malt Whiskies von der schottischen Insel Islay kennenlernen. Was ist das Besondere an dieser Insel und ihren Whiskies? Sind wirklich alle Islay-Whiskies so torfig und rauchig? Auf diese und andere Fragen bekommen Sie im Rahmen des Tastings eine Antwort, ergänzt um vielerlei Eindrücke aus der Heimat des „flüssigen Goldes“. Kenner sind ebenso willkommen wie Einsteiger. Anmeldeschluss ist der 24. April 2023. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/44-593 melden.