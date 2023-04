Der Tourismusverein Rhein-Pfalz-Kreis e.V. informiert: Bei der Genusstour Süd am Donnerstag, 4. Mai 2023, sind noch Plätze frei

Rhein-Pfalz-Kreis. Bei der vom Tourismusverein im Rhein-Pfalz-Kreis geplanten Genusstour „Ganz im Süden“ am Donnerstag, den 4. Mai 2023, sind kurzfristig Plätze frei geworden. Die Tour mit dem Oldtimerbus „Lissi“ startet um 9:45 Uhr am S-Bahnhof Schifferstadt-Süd. Kulinarisch führt die Tour zunächst nach Dudenhofen zur Vorspeise in Zürker’s Hofschänke. Danach findet eine Besichtigung im Spargelbetrieb Martinshof in Dudenhofen statt und im Anschluss eine Führung im Historischen Tabakschuppen in Harthausen. Zur Hauptspeise geht es zurück nach Dudenhofen ins Restaurant Sembries. Am Nachmittag erhalten die Teilnehmer eine Führung durch das Naturschutzgebiet „Mechtersheimer Tongruben“ südöstlich von Römerberg-Mechtersheim. Nach der Einnahme des Desserts im Hotel- Restaurant Morgenstern in Römerberg-Berghausen fährt der Oldtimerbus die Teilnehmer wieder zurück nach Schifferstadt Süd zum S-Bahnhof, Ankunft dort ist gegen 16 Uhr.

Die Kosten für den Ausflug betragen 99 Euro, inkl. Fahrt im Oldtimerbus, dem genannten Menü und je ein Getränk pro Menügang. Anmeldungen nimmt die Volkshochschule Rhein- Pfalz-Kreis, Martha Ackermann-Schneider, unter 0621 5909-3421 gerne entgegen. Bei Fragen zu Programm und Ablauf können sich Interessierte gerne an die Geschäftsstelle des Tourismusvereins, Thomas Eberhard, Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis, unter 0621 5909- 4140 wenden.

