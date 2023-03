Familienhundtraining: Mit Spaß und Erfolg zur Alltagstauglichkeit

Rhein-Pfalz-Kreis. Die Volkshochschule Rhein-Pfalz-Kreis bietet Hundebesitzer ein Gehorsams- und Verhaltenstraining für Hunde ab 6 Monate, die den Grundgehorsam von der Pike auf erlernen oder auffrischen sollen. Sie arbeiten an fünf Samstagen ab 15.04.23, jeweils von 14.30 bis 16 Uhr, im Garten des vhs-Bildungszentrums Schifferstadt im Team mit „ihrem“ Menschen. Der Kurs findet in einer kleinen Gruppe bis maximal 8 Mensch-Hund-Teams statt. Die Hunde lernen spielerisch die für den Alltag notwendigen Kommandos in steigenden Ablenkungssituationen zu meistern. Leinenführigkeit sowie Impulskontrollübungen werden ein wichtiger Bestandteil sein. Natürlich wird auch nicht an Hintergrundinformationen für die menschlichen Teampartner gespart. Die Hunde haben Gelegenheit, ihren natürlichen sozialen Bedürfnissen nachzukommen. Die Gebühr beträgt 87 Euro. Die Dozentin ist Verhaltensbiologin und Hundetrainerin. Anmeldungen nimmt die vhs online unter www.vhs-rpk.de oder bei der örtlichen Volkshochschule Schifferstadt, E-Mail kvhs-schifferstadt@vhs-rpk.de, Tel. 06235 44 593 (vorm.) entgegen. Die Kursnummer lautet. H110112S01