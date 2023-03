Kita-Verpflegung – gesund und lecker: Praxismodule für hauswirtschaftliche Kräfte in Kindertagesstätten

Rhein-Pfalz-Kreis. Die Seminarreihe „Kita-Verpflegung – gesund und lecker“ der Volkshochschule Rhein-Pfalz- Kreis in Kooperation mit der Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung und der Ernährungsberatung Rheinland-Pfalz richtet sich an Hauswirtschaftskräfte, die mit der Gestaltung und Zubereitung der Verpflegung in einer Kindertageseinrichtung betraut sind. In verschiedenen Praxis-Modulen werden unterschiedliche Themenfelder bearbeitet.

Die Module starten in diesem Halbjahr am 19.04.23 mit der praktischen Umsetzung von Hygieneregeln an saisonalen Rezepten: Mit Schwung in den Frühling – regional – saisonal – lecker. Das Modul schließt die Belehrung nach §43 Infektionsschutzgesetz ein. Am 03.05.23 geht es um das Frühstück in der Kita – gesund und lecker in den Tag starten. Neue vegetarische Rezeptideen mit Hülsenfrüchten ist das Thema am 24.05.23. „Alle essen mit! – Anpassen von Original-Rezepturen für Kinder mit Allergien und Unverträglichkeiten“ heißt es am 21.06.23. Der Termin am 05.07.23 dreht sich um Nachhaltigkeit in vielen Facetten. Wege zur praktischen Umsetzung werden anhand von vegetarischen Rezepten aufgezeigt. Die Kurse finden jeweils mittwochs von 17.30 bis 20.30 Uhr in der Rudolf-Wihr-Realschule Plus in Limburgerhof statt. Zu den grundlegenden Inhalten gehören das Basiswissen „Kochen“, Warenkunde sowie Praxistipps zur Arbeitsorganisation und Speisenplanung. In allen Bereichen wird Bezug auf den DGE-Qualitätsstandard genommen.

Die Fortbildungen werden gefördert vom Ministerium für Bildung und können deshalb zu einer Gebühr von 10,00 Euro pro Modul angeboten werden. Sie können einzeln oder als Reihe gebucht werden. Je nach Verfügbarkeit von Plätzen können auch Tagespflegepersonen mit einer Pflegeerlaubnis des Jugendamtes teilnehmen. Die Seminarreihe bietet Unterstützung in der täglichen Arbeit, um die immer größer werdenden Anforderungen an die besondere Qualität einer vollwertigen, kindgerechten Verpflegung zu bewältigen.

Anmeldungen nimmt die vhs unter E-Mail kvhs-geschaeftsstelle@vhs-rpk.de entgegen (Tel. 06235 9573 343 vorm.). Anmeldeschluss für alle Veranstaltungen ist eine Woche vor dem jeweiligen Termin.