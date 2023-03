Vollsperrung der Hauptstraße an drei Tagen

Die Thüga Energienetze GmbH informiert über eine Vollsperrung in der Hauptstraße

Schifferstadt. Die Thüga Energienetze GmbH hat in Schifferstadt in der Hauptstraße mit der Ortsnetz- und Hausanschlusssanierung begonnen. Um zügig die Baustelle zu beenden, bedarf es an drei Werktagen (Von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr) eine Vollsperrung der Hauptstraße. Dies führt dazu, dass man die Bauzeit massiv verkürzen kann. Vollsperrung der Hauptstraße ist am Donnerstag den 30.03., Freitag den 31.3. und am Montag den 3.4. Zuständig für die Tiefbauarbeiten und der Vollsperrung dieser Baumaßnahme ist die Firma Regab GmbH. Bei Fragen zu der Vollsperrung kann man sich gerne mit dem Bauleiter Jonas Pitz unter der Telefonnummer 01522/1877264 in Verbindung setzen. Allgemeine Fragen zu der Baumaßnahme beantwortet gerne Mike Nowak unter der Telefonnummer 06235/3471-2186.