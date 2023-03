Call-Center-Betrug – Enkeltrick und Falsche Polizeibeamte am Telefon Am 20. April, 18.30 Uhr Pfarrzentrum St. Jakobus, Kirchenstr. 16, Schifferstadt

Schifferstadt. Der Pflegestützpunkt Schifferstadt ist eine Beratungsstelle, die Menschen dann weiterhilft, wenn Anliegen in Bezug auf Gesundheit und Versorgung bei Krankheit oder Beeinträchtigungen, geklärt werden müssen. Die Mitarbeiterinnen, Frau Urban, Frau Vonderschmitt und Frau Schoeneberger, beraten kostenlos, neutral und vertraulich zu den vor Ort erhältlichen Unterstützungsmöglichkeiten und unterstützen beim Stellen von Anträgen zu deren Finanzierung. Die Beratung erfolgt telefonisch, im Büro in der Kirchenstraße 16 oder bei den Ratsuchenden daheim.

Immer wieder kommt es vor, dass Ratsuchende uns mitteilen, merkwürdige Anrufe erhalten zu haben. Der Anrufer wusste erstaunlich genau über die häusliche Situation Bescheid. Meist ging es darum, Kunden zur Abnahme von Pflegeprodukten zu gewinnen. Dies zu erkennen, war jedoch für die Angerufenen schwierig, denn man dachte zuerst, da ruft ein Dienst an, den man kennt. Verbraucherzentrale und Polizei warnen vor solchen Anrufen, die leider immer häufiger vorkommen. Die Anrufer wählen ihre Opfer gezielt aus und gehen professionell vor. Die aktuellen Betrugsmaschen am Telefon, vom Enkeltrick über falsche Polizeibeamte bis hin zu Schockanrufen und fingierten Anrufen von Interpol, sind vielfältig. Auch Medien wie WhatsApp werden von den Betrügern genutzt.Das Beratungszentrum der Polizei Rheinpfalz klärt in Vorträgen auf, damit gerade ältere und hilfebedürftige Menschen nicht zu Opfern werden. In dem Vortrag, „Call-Center-Betrug -Enkeltrick und falsche Polizeibeamte am Telefon“, wird Polizeihauptkommissarin Beate Koschubs, erläutern, wie solche Betrugssituationen ablaufen und Fragen des Publikums beantworten.

Der Pflegestützpunkt lädt herzlich zu der kostenlosen Veranstaltung ein. Wir bitten um eine kurze telefonische Anmeldung, um die Teilnehmerzahl kalkulieren zu können. Der Pflegestützpunkt ist montags bis freitags unter den Rufnummern 06235-4587565, -66, erreichbar.